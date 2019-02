Neue Impulse sind für die Meßkircher Hauptstraße dringend nötig. Dieser zentrale Straßenzug bedarf einer Aufwertung. Für die Menschen dieser Stadt, aber auch für die Besucher. Dass die Stadt jetzt auf das Konzept einer Manufaktur-Gasse setzt, ist nachzuvollziehen. Denn so könnte auch die Innenstadt vom Besucherstrom, der in Richtung Campus Galli führt, weit mehr profitieren als bisher. Doch das Konzept wird nur aufgehen, wenn die Händler-Läden als kleine Einheit wahrgenommen werden. Und mit den Läden, in denen sich Handwerker bei der Arbeit zuschauen lassen, ist es nicht getan. Flankiert werden muss das Konzept von einer ansprechenden Gestaltung der Hausfassaden – bisher gibt es diese nur in Teilen. Daneben muss es auch eine angemessene Regelung für den Autoverkehr geben. Denn wenn sich Fußgänger in der Hauptstraße nicht sicher fühlen, dann werden sie kaum vor einladenden Schaufenstern verweilen oder gerne hier bummeln gehen. Am Gemeinderat liegt es nun, zum einen in Sachen Altstadtsatzung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Strafen gegen Verstöße müssen unbedingt verankert werden. Und das Verkehrskonzept muss weniger Durchgangsverkehr garantieren.

