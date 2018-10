Meßkirch vor 10 Stunden

Gemeinsam für die Ablachtalbahn: Grünen-Politiker rufen Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben dazu auf, auf die Nutzungsmöglichkeit der Bahnstrecke durch Unternehmen aufmerksam zu machen

In einem offenen Brief zum Thema einer Reaktivierung der Ablachtalbahn wenden sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel an die Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben und an deren Hauptgeschäftsführer Peter Jany. Darin wird auf die Bedeutung der Ablachtalbahn für Unternehmer entlang der Bahnstrecke hingewiesen.