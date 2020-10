von SK

Nur leicht verletzt wurden ein 36-Jähriger und sein Beifahrer bei einem Unfall, der sich am Samstagvormittag gegen 11.05 Uhr auf der L195 in Höhe Walbertsweiler ereignete. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann mit seinem BMW M3 nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug nach einer Zeugenaussage vier bis fünf Mal. Ursache des Unfalls war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 120 000 Euro. Den BMW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, teilt die Polizei mit.