Endlich ist es soweit! Verspätet durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie nimmt der bei Fahrradfahrern und Wanderern beliebte Naturpark-Express am Sonntag, 14. Juni seinen Betrieb wieder auf. Ab diesem Zeitpunkt verkehren die Züge auf der Donautalbahn dann wieder im Normal­betrieb, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks Obere Donau. Die Saison 2020 für den Naturpark-Express endet regulär dann am Sonntag, 18. Oktober und umfasst alle Samstage, Sonntage und Feiertage. Unbedingt beachten sollten die Fahrgäste aber, dass am Samstag, 13. Juni noch nicht gefahren wird.

Fahrradwaggon ist an den Zug angehängt

Vormittags verkehrt der Naturpark-Express, mit einem speziellen Fahrradwagon und Helfern vom Naturpark Obere Donau ausgestattete Zug, je zweimal zwischen Sigmaringen und Tuttlingen beziehungsweise umgekehrt. Um 12.32 Uhr geht es von Sigmaringen auf „große Fahrt“ über Tuttlingen, Immendingen bis nach Blumberg-Zollhaus und um 14.08 Uhr zurück. Sehr beliebt ist die Fahrt um 16.40 Uhr von Sigmaringen nach Donaueschingen.

Fahrkarten von DB AG und Verkehrsverbünden gültig

Im Zug werden alle, die Streckenabschnitte betreffenden Fahrkarten der DB AG und der Verkehrsverbünde anerkannt, außerdem verkaufen die Zughelfer auch Fahrkarten an Fahrgäste, hierunter auch spezielle, nur im Naturpark-Express erhältliche Familien- und Gruppenfahrkarten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Mund- und Nasenbedeckung und Mindestabstände Pflicht. Fahrräder können mitgeführt werden. Fahrpläne sind beim Naturparkverein telefonisch unter Tel. 0 74 66/92 80-15, aus Spenderboxen am Donauradweg sowie bei vielen touristischen Stellen erhältlich. Darüber hinaus können die Fahrzeiten im Internet unter www.naturpark-obere-donau.de, www.bahn.de oder www.bwegt.de abgerufen werden.

Voranmeldung für Gruppen und Fahrradfahrer

Am Sonntag, 14. Juni nimmt auch der Naturpark-Bus Obere Donau seinen Betrieb wieder auf. Er verbindet immer sonn- und feiertags bis zum 18. Oktober das Donautal mit der südlich angrenzenden Hochfläche und ist abgestimmt auf die Fahrzeiten der Donautalbahn. Im Bus gelten die Preise des Naldo-Verkehrsverbundes. Gedruckte Fahrpläne sind bei Gemeinden, dem Naturpark Obere Donau sowie der Firma Beck GmbH Omnibusverkehre in Schwenningen erhältlich. Gruppen von über zehn Personen und Fahrradfahrer werden gebeten, sich bis spätestens sieben Tage vor Fahrtantritt unter Tel. 0 75 79/9 21 17 29 bei der Firma Beck anzumelden. Weitere Infos beim Naturpark Obere Donau, Tel. 0 74 66/92 80-15, kontakt@naturpark-obere-donau.de.