Zu einer randalierenden Person, die in der Mühlbergstraße in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand Mülltonnen umgeworfen hatte, wurden Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gerufen. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann von den Polizisten in Gewahrsam genommen, wobei sich der 35-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte. Aufgrund dessen und wegen mehrerer Beleidigungen, die er gegenüber den Einsatzkräften aussprach, wird nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Der 35-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht.