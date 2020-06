Für Angebote anmelden

Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried ist im Riedweg 3-5 in Wilhelmsdorf zu finden. Telefonisch ist es unter der Nummer 0 75 03/739 zu erreichen. Hier kann man sich auch für die oben genannten Kurse, Vorträge und Angebote anmelden. Die Öffnungszeiten des Naturschutzzentrums in Wilhelmsdorf sind von Dienstag bis Freitag von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag, Sonn- und Feiertage von 11 bis 17 Uhr. Während der Ferien können Besucher wochentags auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten klingeln – gern öffnen die Mitarbeiter die Ausstellung für Gäste. Weitere Information über das Naturschutzzentrum gibt es hier