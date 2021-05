Ein unbekannter Mann sprach nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagnachmittag die 21 und 18 Jahre alten Frauen auf einem Spielplatz an und folgte ihnen, nachdem sie auf seine Kommunikationsversuche nicht reagiert hatten. Auf Höhe eines Altglascontainers entblößte er sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Frauen zu ihrem Auto zurückkehrten, befand sich der Mann bereits auf dem Parkplatz. Es gelang ihnen, ein Foto vom Fahrzeug des Mannes zu machen, wodurch er wenig später polizeilich identifiziert werden konnte. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.