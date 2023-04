Am Donnerstag gegen 20.08 Uhr beobachtete zwei Zeugen, wie ein 54-jähriger Mann auf das Rathaus in Krauchenwies zu lief. Der Mann nahm eine Decke aus der mitgeführten Tasche, hängte sie über die Eingangstüre des Rathauses und zündete sie dann an, informiert die Polizei. Ein Zeuge zog die Decke wieder weg und trat anschließend das Feuer wieder aus. Ein Schaden an der Türe entstand augenscheinlich nicht. Der Grund für das Verhalten des Mannes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für den Mann, welcher ohne festen Wohnsitz ist, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter erhoben.