Offensichtlich erheblich alkoholisiert ist am Sonntagabend ein 22-Jähriger auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Bondorf mit seinem Renault von der Straße abgekommen und nach dem Unfall ohne sein Fahrzeug geflüchtet. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei informiert, dass ein Auto Straßengraben liege. An der Unfallstelle trafen die Einsatzkräfte neben dem Fahrzeughalter auch auf einen jungen Mann. Dieser behauptete zunächst, den Unfall verursacht zu haben. Der Schwindel fiel jedoch schnell auf. Er wollte seinen alkoholisierten Freund decken, der nach dem Unfall geflüchtet war. Der 22-Jährige wurde durch die Polizeistreife ausfindig gemacht und musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.