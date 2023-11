Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine von Sigmaringen kommende Seat-Fahrerin am Donnerstagnachmittag kurz nach der Einmündung Dietfurt aus noch ungeklärter Ursache langsam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte ihr Fahrzeug zunächst einen entgegenkommenden Toyota am Seitenspiegel und prallte dann frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Mini. Während sich die Unfallverursacherin wohl eher leichte Verletzungen zuzog, musste der 48-jährige Mini-Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Die beiden Verletzten wurden durch einen Rettungswagen und einen Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.