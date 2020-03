von Julia Lutz

Aktuell gibt es im Landkreis Sigmaringen eine Person, die sich nachgewiesenermaßen mit dem Corona Virus infiziert hat. Das teilte das Landratsamt in einer Mitteilung mit. Wie in anderen Landkreisen gibt es auch im Landkreis Sigmaringen vor allem durch die Rückreisenden aus den Risikogebieten in Italien Verdachtsfälle, bei denen eine Diagnostik erforderlich ist.

Um die Verbreitung des Virus so gut es geht zu verhindern, informiert das Gesundheitsamt umfassend. „Die Hinweise auf landkreis-sigmaringen.de und unsere Hotline werden rege genutzt“, berichtet die Leiterin Dr. Susanne Haag-Milz. „Die meisten Bürger reagieren zum Glück besonnen, wir schaffen es aktuell noch, alle Anrufer gut zu beraten“, zeigt sich die Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen erleichtert.

Grippe verbreitet sich schnell

Oft werden Verdachtsfälle auch auf Influenza untersucht. „Derzeit verbreitet sich die Influenza rasch. Aktuell sind uns in dieser Saison 211 Fälle gemeldet, im vergangenen Winter waren es zum heutigen Tag 159 Fälle“, zeigt die Fachärztin auf und verdeutlicht: „Nicht jeder Schnupfen ist eine Corona-Virus-Erkrankung. Die Wahrscheinlichkeit, an einer banalen Erkältung oder an einer Virusgrippe zu leiden, ist nach wie vor wesentlich höher.“

Wer sollte zu Hause bleiben? Mit dieser Frage müssen sich alle auseinander setzen, die in den letzten Wochen in Risikogebieten waren. „Nachdem die Risikogebiete in Italien auf die Lombardei und die Emilia-Romagna ausgeweitet wurden, kommen viele Bürger mit Fragen auf uns zu“, berichtet Haag-Milz. Wer in einem Risikogebiet war, dem empfiehlt das Robert-Koch-Institut und das Sozialministerium Baden-Württemberg, zu Hause zu bleiben – auch wenn noch keine Symptome einer Atemwegsinfektion auftreten. „Dies ist sinnvoll und dringend geboten, um die weitere Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zu verhindern“, so Haag-Milz. Zu Hause gilt dann die Empfehlung, regelmäßig zu lüften, möglichst nur für erforderliche Versorgungsgänge rauszugehen, dabei sicherheitshalber einen Abstand von ein bis zwei Meter zu anderen Personen zu halten und ansonsten Telefon und Internet zur Kontaktaufnahme mit anderen zu nutzen. Treten innerhalb von 14 Tagen nach der Rückreise Atemwegssymptome auf, so sollte man zunächst telefonisch Kontakt mit seiner Hausarztpraxis aufnehmen, ein unangemeldeter Besuch in der Praxis ist unbedingt zu vermeiden. Bei Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall muss das Gesundheitsamt sofort kontaktiert werden.

Sollten diese Informationen nicht ausreichend sein, kann der besorgte Bürger auch bei verschiedenen Hotlines anrufen: