von Sandra Häusler

Schluss mit Klarsichtfolie oder Alufolie: Bienenwachstücher sind eine plastikfreie und natürliche Alternative zum Verpacken vieler Lebensmittel. Bienenwachstücher bestehen aus reinem, vorgewaschenem Baumwollstoff, auf den eine Schicht aus Bienenwachs aufgetragen wird.

Formbar durch die Wärme der Hände

Durch die Wärme der Hände werden die Bienenwachstücher geschmeidig und formbar und passen sich an die Lebensmittel oder die zu verschließenden Behälter an. Durch die antibakterielle Wirkung des Bienenwachses bleiben die eingepackten Lebensmittel länger frisch. Die umweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen oder Frischhalte- und Alufolie eignet sich zum Verpacken, Einfrieren, Abdecken oder Mitnehmen von Lebensmitteln.

Einfrieren Das Tuch wird in der Gefriertruhe richtig fest und sollte vor dem Öffnen zuerst mit den Händen aufgewärmt werden, damit das gefrorene Wachs nicht absplittert.

Maritta Wittke stellt die Tücher mittlerweile selbst her

Maritta Wittke aus Hausen am Andelsbach hat ihre Bienenwachstücher täglich und intensiv in Gebrauch und stellt sie mittlerweile selbst her. Die 60-Jährige war immer schon auf gesunde Ernährung aus dem eignen großen Biogarten bedacht. Ihre Cremes, Kosmetik und Seifen stellt sie selbst her.

Meßkirch In Meßkirch wird es 2020 den ersten Unverpackt-Laden im Kreis Sigmaringen geben Das könnte Sie auch interessieren

Weg von den Plastikverpackungen

Im Internet sei sie vor einem Jahr auf die Bienenwachstücher gestoßen, wie sie erzählt. Bald darauf habe sie einen Entschluss gefasst. „Die innere Unruhe war da, das möchte ich ausprobieren“, erinnert sie sich. Das Umdenken weg von den Plastikverpackungen zur Plastikvermeidung habe in dieser Zeit ebenfalls gerade begonnen.

Abdecken Alle Becher mit Schmand, Sauerrahm oder Sahne sowie Schüsseln können abgedeckt werden. Es sollte nichts Heißes direkt abgedeckt werden, Speisen sollten erst abkühlen. Durch die Wärme der Hände formt sich das Bienenwachstuch um die Öffnung, die verschlossen werden soll.

Säubern mit Wasser und Spülmittel

Die dreifache Mutter und Hausfrau ist überzeugt: „Der Kunde muss ein Verständnis für das Produkt haben, dann verwendet er es auch.“ Nach der Verwendung kann das Bienenwachstuch mit einem Lappen mit lauwarmem oder kaltem Wasser und etwas Spülmittel gesäubert werden. Es sollte vor dem nächsten Gebrauch gut trocknen. Bienenwachstücher dürfen nicht in die Spülmaschine gegeben werden, aufgrund der Hitze, die im Gerät entsteht. Die Bienenwachsschicht kann bei Bedarf erneut aufgefrischt werden.

Verpacken und Mitnehmen Käse, Vesper für Schule und Arbeit oder Obst und Gemüse lassen sich in die Tücher einpacken. Das Wachs hält feucht, konserviert, ist antibakteriell und kommt den Lebensmitteln zugute. Durch das Einpacken in das Bienenwachstuch bleibt beispielsweise eine Avocado zwei bis drei Tage länger hell. In einem Brotbeutel aus Bienenwachstuch bleibt das Brot saftig und die Kruste trotzdem knusprig, sagt Maritta Wittke.

Reste der Tücher können zum Anfeuern eines Ofens genutzt werden

Die Wertschöpfung des Bienenwachstuchs reicht sogar bis zu dessen Ende. Hat das Tuch nach vielfacher Verwendung schließlich ausgedient, kann es in Streifen geschnitten und beispielsweise zum Anfeuern eines Kachelofens verwendet werden. Am liebsten verwendet Maritta Wittke für ihre Tücher ältere Stoffe, wie den Vorhangstoff der Nachbarin, der sonst den Weg in den Altkleidersack gefunden hätte.

Friedrichshafen Plastikfasten: Einfach mal was selber machen Das könnte Sie auch interessieren

So geht‘s: In wenigen Arbeitsschritten zum Bienenwachstuch

Bild: Sandra Häusler

Zuschneiden: Der Baumwollstoff wird gewaschen, getrocknet und mit der Zackenschere zugeschnitten. Dank des Wachses fransen die Kanten später nicht aus.

Bild: Sandra Häusler

Wachsen: Auf einen alten Bügelbrettbezug wird Backpapier gelegt, darauf kommt der Stoff. Auf diesem werden Wachspastillen oder wie hier das von Fremdstoffen gereinigte Wachs eines regionalen Imkers verteilt.

Bild: Sandra Häusler

Abdecken: Auf den Stoff wird erneut ein Backpapier gelegt und das Bügeleisen auf Baumwoll-Stufe aufgeheizt.

Bild: Sandra Häusler

Bügeln: Nun wird vorsichtig über das Backpapier gebügelt. Das Wachs beginnt zu schmelzen und dringt in den Baumwollstoff ein.

Bild: Sandra Häusler

Fertigstellung: Das noch warme Bienenwachstuch wird sorgsam an den Ecken angefasst.

Bild: Sandra Häusler

Abkühlen: Zum Abkühlen wird das Tuch auf ein Kuchengitter gelegt. Und schon ist das Bienenwachstuch einsetzbar.

Bild: Sandra Häusler