Vier Passanten waren nach Polizeiangaben am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, auf das Feuer in einem Wohnzimmer aufmerksam geworden und informierten einen noch im Gebäude befindlichen Hausbewohner. Dieser konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt.

Weniger Glück hatte eine Katze, die sich in der Wohnung befand, in der es zu dem Feuer kam. Sie starb infolge des dichten Rauches in einem der Zimmer. Zwei weitere Katzen sowie ein Hund überlebten und wurden im Anschluss von einem Tierarzt untersucht.

Der Bewohner der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zugegen, kam aber nach der Entdeckung des Brandes an die Unglücksstelle. An seinem Mobiliar entstand nach Schätzungen der Polizei durch die Flammen ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der Schaden, der durch den Brand am Gebäude entstanden ist, wird indes auf rund 100.00 Euro geschätzt.