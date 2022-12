Unbekannte sind am Sonntag zwischen 16 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lindenwasenstraße eingebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Über ein vermutlich nicht vollständig verschlossenes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Im Anschluss flüchteten sie mit mehreren Wertsachen und Bargeld. Die Höhe des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um Hinweise von Anwohnern oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 0 75 71/10 40.