Bei der Hauptversammlung des Herdwanger SV gab es einen Wechsel an der Spitze des Vereins. Das teilt der Sportverein in einer Pressemitteilung mit. Dem scheidenden Vorsitzenden Bernhard Grimm, der die Geschicke des Vereins während zehn Jahren leitete, folgt nun ein Vorstandsteam bestehend aus Uwe Kohler, Ruben Riebsamen und Manuel Weigele. Zuvor stimmte die Versammlung der dafür notwendigen Satzungsänderung einstimmig zu. Wegen der Corona-Auflagen fand die Versammlung nicht im eigenen Vereinsheim, sondern in der Bundschuhhalle statt.

Nachdem Schriftführerin Christine Saub die Aktivitäten der einzelnen Gruppen und Sportbereiche im vergangenen Jahr vorgetragen hatte, konnte Nino Sebastiani über die Jugendarbeit berichten. Er gab dabei einen detaillierten Bericht über die einzelnen Mannschaften im Verein und zu den bestehenden Spielgemeinschaften. Kassierer Ingo Roth konnte dann einen sehr positiven Kassenbericht abliefern.

Weitere Veränderungen im Vorstand

Die Wahlen brachten nicht nur an der Spitze des Vereins Änderungen mit sich: Für den nicht mehr angetretenen Kassierer Roth wurde Daniel Braun, der bereits Beisitzer war, einstimmig gewählt. Fabian Bezikofer rückt innerhalb des Vereins auf die bislang vakante Stelle des Schatzmeisters auf. Außerdem konnte das Gremium wieder mit vier neuen Beisitzern besetzt werden: Anna Götz, Nadine Atzenhofer, Katharina Spedt und Markus Stehle. Hubert Keller und Dominik Herrmann traten nicht mehr zur Wahl an.

Bernhard Grimm sichtlich gerührt

Bürgermeister Ralf Gerster fand noch lobende Worte für den scheidenden Vorsitzenden Bernhard Grimm, der genauso lange Vorsitzender war, wie Gerster selbst Bürgermeister ist. Bei den Ehrungen würdigte auch Uwe Kohler für das neue Vorstandsteam Grimm für sein Engagement von insgesamt 25 Jahren als Teil des Vorstandschaftsgremiums. Die Versammlung bedankte sich bei Grimm mit stehendem Applaus und minutenlangem Applaus. Anschließend wurde der sichtlich gerührte Bernhard Grimm von seinem Nachfolger zum Ehrenmitglied des Herdwanger SV ernannt.