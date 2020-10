Herdwangen-Schönach vor 16 Stunden

Gemeinderat Herdwangen-Schönach erlässt nachträglich Kindergartengebühren

Das Gremium hat einen Teil-Erlass der Gebühren für die Monate Mai und Juni 2020 beschlossen. Eltern mit Kindergartenkindern in der Gemeinde sollen in Corona-Zeiten so wenig wie möglich belastet werden.