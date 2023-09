SV Hinterzarten – SG Dauchingen/​Weilersbach. „Hinterzarten ist heimstark und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist dort zu spielen und Punkte zu entführen. Die Gäste sind als Aufsteiger gut in die Saison gestartet, doch Hinterzarten gewinnt mit 2:1 Toren.“

SV Hölzlebruck – FC Bad Dürrheim. „Der Tabellenvorletzte empfängt das Schlusslicht. Beide stehen enorm unter Zugzwang. Für beide zählen nur drei Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren. Hölzlebruck hätte ich in der Tabelle weiter oben erwartet, doch diesmal sollte es den ersten Sieg gegen. Ich tippe 3:0 für die Gastgeber.“

SG Kirchen-Hausen – FC Bräunlingen. „Bräunlingen ist ordentlich in die Saison gestartet und noch ohne Niederlage. Das sollte auch beim Aufsteiger so bleiben. Bräunlingen ist stark und hat sich in der Liga etabliert. Die Gäste spielen ihre Erfahrung aus und setzen sich mit 2:1 Toren durch.“

FV Tennenbronn – SG Riedöschingen/​Hondingen. „Tennenbronn ist stark gestartet und steht auf Rang zwei. Uns erwartet eine schwierige Aufgabe. Wir haben am vergangenen Wochenende gewonnen und wollen an diese Leistung anknüpfen und den Schwung mitnehmen. Sollte uns das gelingen, ist etwas Zählbares möglich.“

SV TuS Immendingen – FC 07 Furtwangen. „Furtwangen hat die Qualität, um in der Liga ganz oben mitzuspielen. Sie sind spielerisch stark und erfahren. Ich glaube nicht, dass der Aufsteiger aus Immendingen diese Elf stoppen kann und tippe 1:3.“

SV Aasen – FC Pfaffenweiler. „Eine sehr interessante Partie. Pfaffenweiler ist spielstark und individuell sehr stark besetzt. Die Elf ist erfahren und wird alles geben, um Platz eins zu verteidigen. Das sollte in Aasen mit einem 3:1-Sieg auch gelingen.“

FV Möhringen – TuS Bonndorf. „Möhringen hat noch kein Spiel verloren und daran sollte sich am Sonntag nichts ändern. Auch Möhringen wird ganz oben in der Tabelle mitmischen. Die Elf ist stark besetzt. Bonndorf kann zwar immer für eine Überraschung sorgen, doch Möhringen setzt sich mit 3:1 Toren durch.“

SG Marbach/​Rietheim – FC Löffingen. „Für mich bewegen sich beide Mannschaften nahezu auf Augenhöhe und daher scheint eine Punkteteilung der logische Tipp. Die Partie endet mit einer 1:1-Punkteteilung.“