Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Mit Ihrer Erststimme schicken Sie einen ihrer Wahlkreiskandidaten in den Bundestag. Doch welcher Bewerber kommt den eigenen Positionen am nächsten? Im großen SÜDKURIER Kandidaten-Check stehen fünf Kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen Rede und Antwort zu Politik und Persönlichem.

Direkt zu den Kandidaten:

Thomas Bareiß (CDU)

Robin Mesarosch (SPD)

Johannes Kretschmann (Grüne)

Stephan Link (FDP)

Nicolas Gregg (AfD)

Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

Thomas Bareiß (CDU)

Thomas Bareiß, CDU | Bild: CDU

Thomas Bareiß (CDU) ist 46 Jahre alt und seit 2005 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er wohnt in Balingen. Seit 2018 ist Bareiß parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus, sowie Beisitzer im Bundesvorstand der CDU. Thomas Bareiß im im Kandidaten-Check.

Robin Mesarosch (SPD)

Robin Mesarosch, SPD | Bild: Fionn Große

Robin Mesarosch (SPD) ist 30 Jahre alt und lebt in Langenenslingen. Er arbeitet als Referent von Außenminister Heiko Maas und ist Kreisvorsitzender der SPD im Kreis Sigmaringen. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Robin Mesarosch.

Johannes F. Kretschmann (Grüne)

Johannes Kretschmann, Grüne | Bild: Bündnis 90 / Die Grünen

Johannes F. Kretschmann (Grüne) lebt in Laiz und ist 43 Jahre alt. Er studierte in Berlin an FU und HU Religionswissenschaft, Rumänisch und Linguistik mit dem Abschluss Master of Arts. Kretschmann, Sohn des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, ist Fraktionssprecher der Grünen im Sigmaringer Kreistag. Johannes F. Kretschmann im Kandidaten-Check.

Stephan Link (FDP)

Stephan Link, FDP | Bild: FDP

Stephan Link (FDP) ist 53 Jahre alt, lebt in Balingen und ist Oberstudienrat an der kaufmännischen Schule in Albstadt. Link ist DP-Kreisvorsitzender und Mitglied im Bezirksvorstand der FDP, sowie Vorsitzender des Ortsverbandes Balingen. Den Kandidaten-Check von Stephan Link finden Sie hier.

Nicolas Gregg (AfD)

Nicolas Gregg, AfD | Bild: AfD

Nicolas Gregg (AfD) ist 38 Jahre alt und bei einem Großunternehmen als Bauleiter tätig. Gregg ist seit 2020 Sprecher im Kreisverband Sigmaringen und Bundesdelegierter. Seit Juli 2021 ist Gregg Mitglied des Kreisrats in Sigmaringen. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Nicolas Gregg.

Der Kandidat der Partei Die Linke für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Marco Hausner, hat uns bislang keine Rückmeldung gegeben.

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.