Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich in der Nacht zum Donnerstag ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 32-jähriger Peugot-Fahrer gegen 22.25 Uhr auf der Kapellstraße in Richtung Hettinger Täle, als er auf der abschüssigen Straße nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld überschlug.

Überschlag unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig und leicht verletzt verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige Alkohol zu sich genommen hatte, weshalb bei ihm eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach ersten Schätzungen dürfte durch den Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden sein