Während ein Bewohner in seinem Haus schlief, hat ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag in dem Anwesen in der Mühlstraße eingebrochen, informiert die Polizei. Gegen 1.50 Uhr schlug der Täter die Scheibe der Terrassentür ein und nahm aus dem Wohnzimmer eine Geldtasche mit. Der Hausbewohner erwachte noch während der Tat und sah den Täter im Wohnzimmer stehen. Der Einbrecher flüchtete unerkannt durch die geöffnete Terrassentür. Das Polizeirevier Albstadt hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0 74 32/95 50 zu melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein