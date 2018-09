von SK

Zollernalbkreis – Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 17. September, den Fahrbahnbelag der Bundesstraße 27 zwischen Hechingen und Bodelshausen erneuern. In Fahrtrichtung Tübingen ist der Streckenabschnitt zwischen dem Anschluss Hechingen-Nord (L 410) bis zum Ende des vierstreifigen Abschnittes bei Bodelshausen betroffen. In Fahrtrichtung Balingen wird die Fahrbahndecke zwischen Hechingen-Nord und Hechingen-Mitte erneuert. Die Sanierung schließt die Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Bodelshausen in Fahrtrichtung Tübingen sowie der Anschlussstelle Hechingen-Nord in Fahrtrichtung Balingen mit ein. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, soll die Fahrbahndeckenerneuerung am Samstag, 3. November, abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums. Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in mehreren Bauphasen unterteilt. Erste Bauphase: Ab Montag, 17. September, bis voraussichtlich Montag, 1. Oktober, wird ab dem Anschluss Hechingen-Nord in Fahrtrichtung Tübingen der rechte Fahrstreifen der B 27 gesperrt und der Verkehr einspurig bis zum Ende des vierstreifigen Abschnittes bei Bodelshausen geführt. Die Anschlussstelle Bodelshausen bleibt in dieser Richtung befahrbar. Parallel zu den Belagsarbeiten werden Entwässerungseinrichtungen erneuert und die Mittelstreifenüberfahrt für nachfolgende Bauphasen hergestellt. Zweite Bauphase: Ab Montag, 1. Oktober, bis Samstag 3. November, wird die B 27 zwischen dem Anschluss Hechingen-Nord und Bodelshausen in Fahrtrichtung Tübingen voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Tübingen wird bei Hechingen-Mitte auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und dort einspurig im Gegenverkehr geführt. Die Anschlussstelle Hechingen-Nord bleibt uneingeschränkt befahrbar.

