Bis zu drei Reihen hintereinander standen die Zuschauer entlang der Umzugsstrecke des Großen Narrenumzugs am Fastnachtssamstag in Wald. Das Umzugsvergnügen bei freiem Eintritt und rund 1500 Hästrägern lockte Scharen an Gästen an. Angeführt wurde der Umzug vom neuen Narrenpolizisten Florian Fürst. Das Umzugsgeschehen moderierten Hida Gassner und Karl-Josef Hübschle.

Eine neue freie Gruppe, die Waldfrauen, ist aus den ehemaligen Müttern des Fördervereins der Grundschule Wald entstanden. Neben den Wald-Goischtern und den Wald-Hexen bereichern sie die Walder Fasnachtslandschaft. | Bild: Sandra Häusler

Als Narrenpolizist führte erstmals Florian Fürst, begleitet von seiner Tochter Luisa (links), den Fasnachtssamstagumzug in Wald an. Er hat diese Rolle von Anton Hübschle übernommen. | Bild: Sandra Häusler

Mit dem Motto „Wald – Wiese“ beteiligte sich der Förderverein der Grundschule Wald mit einer bunten Truppe. | Bild: Sandra Häusler

Erstmals beehrten die Untersigginger Füchse den Umzug in Wald und zeigten eine „Fuchs-Pyramide“. Der Narrenverein feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. | Bild: Sandra Häusler

Entgegen ihrem Narrenruf „s‘Kälble blärred“ hatten die Kälble aus Rast in Wald keinen Grund zum „blärre“. Einige Kälble präsentierten erstmals ihre neuen Masken. | Bild: Sandra Häusler

Neue Gruppen waren die Untersigginger Füchse, die Waldfrauen aus Wald und die Ablach-Hexen aus Meßkirch. Der Narrenverein Kuhsattler Hohenfels zog sogar eine große Kuhfigur mit sich, auf die sie wiederholt junge Damen setzten.

Nach dem Umzug setzte sich das bunte Treiben auf dem Vorplatz der Zehn-Dörfer-Halle und in der Halle fort.

Der Fanfarenzug Walbertsweiler eröffnete den bunten und klanggewaltigen Auftrittsreigen der Musikgruppen und Guggenmusiken in der Zehn-Dörfer-Halle. | Bild: Sandra Häusler

Nach dem Umzug war die Zehn-Dörfer-Halle proppenvoll. Die Gäste feierten die auftretenden Gruppen. | Bild: Sandra Häusler

Vor und in der Halle musizierten die Musikgruppen, Fanfarenzüge und Guggenmusiken. Mit viel Kraft und Spucke stellte die Zimmergilde Sauldorf gekonnt den Narrenbaum vor der Festhalle auf.