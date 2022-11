So voll war die Walder Pfarrkirche schon lange nicht mehr. Die Herbstmeditation des Regenbogenchores Wald unter dem Titel „Frieden ist der Weg“ lockte zahlreiche Konzertbesucher aus Wald und der weiteren Umgebung in das barocke Gotteshaus, informiert der Chor.

Der Wunsch nach Frieden

Mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm unter der Leitung des Chorleiters Marvin Fangauer zeigte der Chor sein umfangreiches Repertoire. Mit dem bekannten Kanon „Dona nobis pacem“ zogen die Sänger singend in die Pfarrkirche ein. Sie sprachen dem Publikum mit „Keinen Tag soll es geben“ oder „Einen Engel hat Gott dir zur Seite gestellt“ Mut und Zuversicht zu. Die abwechslungsreichen Lieder, nachdenklichen und berührenden Texten stellten den Wunsch nach Frieden in den Fokus des Abends, der mit einem der bekanntesten Charity-Popsongs „We are the world“ unterstrichen wurde. Vom mitreißenden Gospel-Hallelujah, einem Glaubensbekenntnis mit Sprechgesang (Rap) und schwungvollen neuen geistlichen Liedern gelang dem Chor der musikalische Spagat zu mittelalterlichen A-cappella-Stücken und ruhigen Liedern.

Konzerterlös für Hospizarbeit

Der Chorgemeinschaft ist alljährlich wichtig, neben dem Gesangs- und Hörerlebnis auf wichtige Institutionen und Gruppierungen aus der Region aufmerksam zu machen und deren wertvolle Arbeit mit einem Teil des Konzerterlöses zu unterstützen. In diesem Jahr galt dies der Hospizarbeit. Hildegard Burger, die Einrichtungsleitung des Hospizes Johannes in Sigmaringen, stellte die neue Einrichtung vor und gewährte den Zuhörern und Sängern einen Einblick in die Arbeit, die dort seit Anfang Oktober für schwerst erkrankte Gäste und deren Angehörige geleistet wird. Bewährte Instrumentalisten wie Marvin Fangauer am Piano, Andreas Amann am Cajon und Georg Fangauer am Saxofon fügten dem Chorgesang weitere Klangfarben hinzu. Erst nach zwei Zugaben entließ das begeisterte Publikum den Chor, der wiederum mit einem rhythmischen A-cappella-Gospel auszog.