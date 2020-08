von Sandra Häussler

Auf ihrem Weg zur Donau, fließt die 33 Kilometer lange Ablach durch die Schwackenreuter Seenplatte, passiert das obere Ablachtal, die Orte Bichtlingen, Schnerkingen, Meßkirch, Göggingen sowie Ablach und mündet bei Mengen in die Donau. Ein Teil dieser Strecke soll auf dieser Tour mit dem Fahrrad erkundet werden. Es gibt hier keine großen Bauwerke zu bestaunen, hier steht eher das Erleben der Natur im Vordergrund.

Bild: Schönlein, Ute

Die Tour startet in Wald, kann aber auch von jedem anderen Ausgangspunkt der Strecke aus als Rundtour gefahren werden. Von der Zehn-Dörfer-Halle in Wald geht es über das Annenesch, den Radweg nach Walbertsweiler, über den Sandweg am Sportgelände vorbei weiter nach Rast.

Blick vom Radweg auf Bichtlingen. | Bild: Sandra Häusler

Die Serie In diesem Sommer machen viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie Urlaub zu Hause. Dass die fernen Reiseziele eingeschränkt zu erreichen sind, öffnet den Menschen die Augen für die eigene Region, in der es viel Schönes und vielleicht auch bislang Unbekanntes zu entdecken gibt. Wir stellen in einer Serie Radtouren vor, die auch gut für Pedelcs geeignet sind. Wegbeschaffenheit überwiegend Asphalt, teilweise gekiest. Länge etwa 33 Kilometer. Höhenmeter rund 230 Höhenmeter. Dauer rund 1:41 Stunden ohne Pause. Entdecken Meßkirch Hofgarten und Schloss Meßkirch. Einkehrmöglichkeiten Meßkircher Gastronomie, Göggingen „Linde“ oder Ristorante „Adler“; in Rengetsweiler „Frieden“, „Rumpelstilzchen“ oder „Café im Grünen“.

Die Sonne fällt auf die sattgrünen Wiesen entlang der Ablach. | Bild: Sandra Häusler

In Sauldorf geht es in der Dorfmitte auf dem Sägeweg, die Hauptstraße über den Bahnübergang, dann rechts in Richtung Hardthöfe und Tipi-Hof. Der Radweg führt über die Kirchstraße nach Bichtlingen hinein, über die Ehnriedstraße und den Feldweg zum Meßkircher Hofgarten.

Die Radtour führt durch die eindrucksvollen Rundbögen des Meßkircher Schlosses. | Bild: Sandra Häusler

Wir fahren durch die beiden großen Rundbögen und den Innenhof des Meßkircher Schlosses. Die Martinskirche kann derzeit wegen der Innenrenovierung nicht besichtigt werden. Hinab geht es am Rathaus, Conradin-Kreutzer-Straße und Bahnhofstraße durch Igelswies und entlang der Ablach nach Menningen. Im Mittelalter hatte die Ablach die Gräben des Wasserschlosses Menningen gespeist.

Bereits jetzt erstrahlt die Martinskirche in neuem Glanz. Derzeit ist sie noch aufgrund der Innenrenovierung geschlossen. | Bild: Sandra Häusler

In Leitishofen biegt der Radweg links in den Riedweg nach Göggingen ein. Vorbei am Wehr geht es zum attraktiven Dorfplatz. Innerhalb kurzer Distanz sind hier mehrere Storchenhorste zu bewundern. Das Geklapper der Störche ist laut hörbar.

Ein Hauch von Provence in Meßkirch. Das Blau des Bienenweiden(Phacelia)-Feldes sorgt für diesen Eindruck. | Bild: Sandra Häusler

In Richtung Bittelschieß und über den Anstieg der Walder Straße gelangen die Radler über den Gögginger Weg nach Rengetsweiler. Dort erfreuen Felder mit Sonnenblumen das Auge. Einen wunderschönen Garten gibt es im „Café im Grünen“, am Jordanbach. Immer am ersten Sonntag im Monat öffnet Ulrike Löffler ihr Gartencafé im eigenen Hausgarten und bewirtet dort Garten-und Kuchenliebhaber.

Ein Sonnenblumenfeld am Ortsrand von Rengetsweiler. | Bild: Sandra Häusler

Über die Randenstraße und „Am Jordanbach“ geht es Ortsauswärts Richtung Walbertsweiler. Bei der Überquerung der Landesstraße L 195 ist Vorsicht geboten. Über die Heidengasse führt die Route durch Walbertsweiler hindurch, auf dem Radweg wieder nach Wald.