Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der von einem 28 Jahre alten VW-Fahrer am Sonntag gegen 19.15 Uhr verursacht wurde. Der Mann war auf der L 212 von Wald kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den entgegenkommenden Kleinbus einer 42-Jährigen prallte, teilt die Polizei mit.

Drei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Durch den Frontalzusammenstoß wurden der VW-Fahrer, die Fahrerin des Kleinbusses sowie eine 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Beim Eintreffen einer Polizeistreife nahmen die Beamten bei dem VW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch war, was ein Alkoholvortest mit einem Wert von knapp drei Promille bestätigte. Der 28-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Ihn erwarten nun strafrechtlichen Konsequenzen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst unterstützte auch die Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.