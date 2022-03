Bei einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in der Straße „Im Oberdorf“ wurde am Sonntag gegen 20.30 Uhr ein Polizist und eine 61-Jährige verletzt. Die 61-jährige Ehefrau hatte die Beamten verständigt, weil sich ihr Mann offensichtlich aggressiv verhalten und eine gläserne Wohnungstür eingeschlagen hatte. Während des Streits soll der 59-jährige Mann seine Frau zudem gegen einen Tisch gestoßen haben, wodurch die 61-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Flüssigkeit noch nicht genau bestimmt

Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich vollkommen uneinsichtig, griff die Beamten an und schüttete einem Polizisten unvermittelt eine Flüssigkeit in das Gesicht. Gegen die weiteren Maßnahmen der Polizei wehrte er sich mit aller Kraft und leistete erheblichen Widerstand, heißt es im Polizeibericht. Die Einsatzkräfte nahmen den 59-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Der von der Flüssigkeit getroffene Beamte musste nach dem Einsatz aufgrund einer erheblichen Reizung der Augen ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei der Flüssigkeit könnte es sich nach aktuellem Sachstand um eine Jod-Lösung gehandelt haben, die exakte Bestimmung ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Den 59-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.