Weil ein 63-jähriger Fahrer eines VW im Otto-Lilienthal-Weg wohl nicht die Handbremse des Autos angezogen hatte, rollte der VW am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, rückwärts die Straße hinunter. Das fahrerlose Auto überfuhr eine Wiese, touchierte einen Stein und kam nach dem Durchbrechen eines Rolltors in einer Halle an der Straße „Marienberg“ zum Stehen. In der Halle hatte der VW einen abgestellten Porsche touchiert. Ob an dem Porsche ein Schaden entstanden ist, muss nach Polizeiangaben noch geprüft werden. Während an dem Rolltor ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden ist, wird dieser am VW von der Polizei auf rund 4000 Euro beziffert.