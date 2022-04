von Julia Lutz

Die Junge Philharmonie Lemberg aus der Ukraine trat mehrfach zum Neujahrskonzert in der Stadthalle Pfullendorf auf. Zuletzt im Januar 2020 nur wenige Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Junge Philharmonie Lemberg ist auf Einladung der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft e.V. und der Stadt Pfullendorf seit vielen Jahren gerne gesehener Gast beim hiesigen Neujahrskonzert.

Junge Philharmonie Die Junge Philharmonie der Ukraine Lemberg wurde vor über 15 Jahren in der osteuropäische Kulturmetropole Lemberg, dem heutigen Lviv gegründet. Die Stadt liegt in der Westukraine. Das Konzept, junge hochbegabte Musiker in der Nationalen Philharmonie einzugliedern und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, ihre künstlerischen Studien weiter fortzuführen, erwies sich als großartige Idee, denn mit einer ausgedehnten China Reise im Jahr der Gründung machte das Orchester früh international auf sich aufmerksam. Heute gehört die Junge Philharmonie zu den bedeutendsten Kulturträgern der traditionsreichen, ehemaligen habsburgischen Region, in der schon der Mozart-Sohn Franz Xaver als Musikdirektor tätig war.

Unterstützung für Ukrainer

„Ich habe mich an die wunderbaren Konzerte erinnert und mir gedacht, wir müssen etwas tun“, sagt Kulturmanager André Heygster im Gespräch mit dieser Zeitung. „An ein Auftritt der Musiker hier ist natürlich nicht zu denken“, sagt er sofort. Er griff zum Telefonhörer und rief Georg Mais an, der über gute Kontakte in die Ukraine verfügt. Das Probelokal in Lemberg (Lviv) in der Westukraine sei mittlerweile eine Unterkunft für Flüchtlinge, die aus den angegriffenen Städten geflohen sind.

Wunderkinder begegnen sich

Normalerweise probt dort die Junge Philharmonie. „Die Musiker helfen den angekommenen Flüchtlingen. Somit konnte ein Einzug der Musiker in den Krieg bislang verhindert werden“, so Heygster. Allerdings fehlen den Musikern auch sämtliche Einnahmen. Um sie und andere Künstler zu unterstützen, findet am Montag, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf ein Benefizkonzert unter dem Titel „Frieden in Europa“ statt.

Meisterpianistin Galyna Gusachenko kommt

Auf Initiative von Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler, dem Kulturmanager der Stadt Pfullendorf André Heygster und der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft e.V. mit ihrem Vorsitzenden Georg Mais aus Überlingen gastieren die aus der Ostukraine stammende Meisterpianistin Galyna Gusachenko zusammen mit Georg Mais, der dem Pfullendorfer Publikum durch viele Konzerte bekannt ist. Auf dem Programm des spontan unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine organisierten Konzertes steht eine Lesung und Musik mit dem Titel „Mozart und Mendelssohn – Wunderkinder begegnen sich“. Darin kommt es in einer Geschichte aus Fantasie und Wirklichkeit zu einer unterhaltsamen persönlichen Begegnung der beiden größten Wunderkinder in der Musikgeschichte.

Galyna Gusaschenko Die in Pfullendorf gastierende, aus Slaviansk im Dombass Gebiet stammende Meisterpianistin Galyna Gusachenko, die an der Musikakademie Charkow, an dem Tschaikowsky-Konservatorium-Moskau und an den Musikhochschulen Hamburg und zuletzt Köln bei Claudio Martinez studierte, gewann viele namhafte internationale Wettbewerbe. 2019 wurde sie Preisträgerin des internationalen Bodensee-Musikwettbewerbes.

Die Wunderkinder Mozart und Bartholdy

Beim Benefizkonzert zugunsten der vom Krieg verfolgten ukrainischen Künstlerkollegen spielt Galyna Gusachenko Meisterwerke für Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy. Dirigent Georg Mais, der vielen Pfullendorfern bekannt ist, bietet in seinem abwechslungsreichen Vortrag Unterhaltendes und Informatives über die großen Künstler und ihre Zeit. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die gesamten Einnahmen des Benefizkonzertes gehen zugunsten „Ukraine Hilfe“ der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft e.V., über die direkte Kontakte in die Ukraine bestehen. Mais ist Vorsitzender der Mozart-Gesellschaft.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung in der Stadthalle Pfullendorf ist frei. Beim Einlass gelten die aktuellen Hygieneregeln in Baden Württemberg, das heißt, es besteht keine Maskenpflicht mehr. Um Spenden für das Projekt zur Unterstützung der ukrainischen Musiker und ihren Angehörigen in ihrem Land wird gebeten.