Enzo Mazza stammt aus Turin in Italien, er ist gelernter Bäcker und Konditor, doch das Brotbacken betreibt er nur noch als Hobby. 35 Jahre lang arbeitete er bei Alno und als Rentner hat er nun viel Zeit für seinen Garten. Er und seine Frau Ursula wohnen seit Anfang der 1980er Jahre im Kogenäcker – der große Garten umschließt fast wie ein Kreis das Eigenheim. „Wir haben uns hier mit Pflanzen ausgetobt“, schmunzelt Enzo Mazza.

Video: Kirsten Johanson

Gartensteckbrief Der Garten ist etwa 600 qm groß. In den Beeten blüht von Frühling an bis in den Herbst hinein immer etwas. Hier wachsen Salbei und Lavendel, Hortensien, Lilien, Glockenblumen, Rosen, Pfingstrosen, Rittersporn und Tränendes Herz. Efeu, Klematis und Hopfen klettern an diversen Durchgängen. In den schattigen Bereichen ziehen Funkien, Kriechspindel, Frauenmantel, Kaukasus-Vergissmeinnicht und andere Blattschmuckstauden die Blicke auf sich. Am Rand des Grundstücks wirken Flieder, Kirschlorbeer, Rhododendron und Forsythien als natürlicher Sichtschutz. Immergrüne Nadelgehölze sind mit Wacholder, Douglasie und Edeltanne ebenfalls präsent. Nicht nur Zierpflanzen gedeihen bei den Mazzas, es gibt zudem zwei Gewächshäuser mit rund 50 selbst gezogenen Tomatenpflanzen – vor allem Ochsenherz und San Marzano – und einen ziemlich großen Gemüsegarten mit grünem Spargel, Erbsen, Kohlrabi, Sellerie, Bohnen, Zucchini, Salat, Topinambur, Mangold, Zwiebeln… Den Rasen mäht Enzo Mazza einmal wöchentlich, aber er lässt jedes Mal Inseln stehen – aktuell mit blühenden Margariten.

Das Rentnerehepaar Ursula und Enzo Mazza verbringt seine Freizeit am liebsten im Garten. | Bild: Johanson, Kirsten

Ersten Kiwi-Baum aus Italien mitgebracht

Neben den heimischen Sträuchern und Bäumen fühlen sich auch einige Exoten bei dem Ehepaar wohl, so etwa verschiedene Kiwibäume. „Ich habe den ersten Setzling vor zirka 25 Jahren aus Italien mitgebracht, ein Kiwibaum braucht einen Partner – sonst wird es nichts mit den Früchten“, erklärt er. Zur Befruchtung sind mindestens eine männliche und eine weibliche Kiwipflanze nötig. Die Kiwi hat weiße, duftende Blüten. Geerntet wird im Oktober/ November. Einen Winterschutz braucht sie nicht, versichert der Hobbygärtner. Etwas Besonderes sind die Kiwi-Bäume Actinidia arguta ‚Issai‘ und Actinidia arguta ‚Ken‘s Red‘, auch Mini-Kiwi oder Kiwibeere genannt. „Sie werden etwa so groß wie Trauben und man isst sie mit Schale“, sagt Ursula Mazza. Einen Feigen- und Khakibaum gibt es ebenso wie eine Nashi-Birne.

Blick in das Gewächshaus, in dem die Tomaten fürs hausgemachte Sugo gedeihen. | Bild: Johanson, Kirsten

Den großen Pavillon mit achteckigem Grundriss hat Enzo Mazza selber gebaut, ebenso den Teich mit UV-Filteranlage und einer plätschernden Fontäne. Darin leben Fische und Molche, bald werden die rosa Seerosen blühen. Der Fischreiher am Ufer sieht täuschend echt aus, ist Attrappe, doch tatsächlich hat sich ein Fischreiher die Goldfische aus dem Teich geschnappt.

Gartentipps von Familie Mazza Gelbtafeln In seinem Gewächshaus hat Enzo Mazza zur Schädlingsbekämpfung klebrige Tafeln aufgehängt. Am Leim bleiben z.B. weiße Fliegen oder geflügelte Blattläuse hängen. Tomaten Enzo Mazza rät, Tomatenpfanzen niemals direkt von oben über die Blätter zu gießen. Das fördert den Pilzbefall. Pflanzenfutter Gedüngt und gestärkt wird der Boden mit Hornspänen, Urgesteinsmehl und getrocknetem Stallmist von Alpakas.

Die großen Blüten der Japanischen Pfingstrose sind ein Blickfang. | Bild: Johanson, Kirsten

Es gibt noch mehr Wasser im Garten – darunter einen Quelllstein im japanisch inspirierten Bereich an der Mauer zum Nachbargrundstück. Dort ist der Boden mit hellen Kieselsteinen bedeckt, dazu passend die Bepflanzung mit Buchs, rotem Schlitzahorn, Blauregen, Wacholder und einem Lebensbaum.

Eine Stunde Aufmerksamkeit am Tag

Das schattenverträgliche Kaukasus-Vergissmeinnicht punktet mit dekorativem Blattwerk. | Bild: Johanson, Kirsten

Im Durchschnitt fordert der Garten täglich eine Stunde Aufmerksamkeit, nicht nur das Schneiden der Sträucher erfordert Zeit, auch das Ausgeizen und Hochbinden der Tomaten, das Unkraut entfernen, hacken und gießen. „Der Garten ist unser Fitness-Studio“, lacht Enzo Mazza. Und zum Entspannen stehen nach getaner Arbeit diverse Sitzplätze zur Auswahl, so etwa eine Hollywoodschaukel unter einer rot blühenden Kletterrose.