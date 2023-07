Lena Burth ist mit 26 Jahren die jüngste Bewerberin für die Bürgermeisterwahl gewesen. Sie ist in Ostrach geboren und lebt in der Gemeinde. In mehreren Vereinen ist sie ehrenamtlich engagiert. Derzeit ist sie als Betriebsprüferin mit dem Schwerpunkt Land- und Forstwirtschaft bei der öffentlichen Finanzverwaltung tätig und für die Regierungsbezirke Tübingen und Stuttgart zuständig. Sie absolvierte von 2015 bis 2018 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg ein Studium und schloss mit dem „Bachelor of Laws LL.B“ ab. Eine berufsbegleitende Weiterbildung an der europäischen Immobilienakademie beendete sie erfolgreich als geprüfte Immobilienbewerterin IHK & EIA.

Vier Frauen und zwei Männer waren zunächst zur Bürgermeisterwahl in Ostrach angetreten. Nach dem ersten Urnengang am 25. Juni hatten Ina Schultz und Nicole Baur ihren Verzicht erklärt. Nicole Baur hatte vor zwei Wochen 10,4 Prozent der Stimmen geholt und Ina Schultz hatte damals 8,4 Prozent erreicht.

David Gürtner war vor zwei Wochen auf 0,7 und Markus Bezikofer auf 1,0 Prozent der Stimmen gekommen. Die Wahlbeteiligung lag am 25. Juni bei 59,2 Prozent. Auch die beiden Kandidaten waren zum zweiten Urnengang nicht mehr angetreten.