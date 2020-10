von SK

Ausschließlich auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag in Pfullendorf unterwegs waren. Die unbekannten Täter, die bei ihren Einbrüchen in Firmengebäude in den Straßen „Äußeres Härle“ und „Im Goldäcker“ einen Schaden von etwa 1 000 Euro angerichtet haben, erbeuteten über 600 Euro Bargeld. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Täter bei allen Einbrüchen über zuvor aufgehebelte Fenster, in einem Fall durch eine gewaltsam geöffnete Tür, in die Gebäude eindringen. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Bereich der beiden Straßen oder der näheren Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07 55 2/2 01 60, in Verbindung zu setzen.