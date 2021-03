von Sk

Mit Drogen im Auto und im Blut war am Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr ein Autofahrer unterwegs, den eine Polizeistreife in der Ringgrube kontrollierte. Der 27 Jahre alte Mann war verbotener Weise mit zwei Bekannten aus unterschiedlichen Haushalten im Pkw unterwegs. Während des Gesprächs mit den Beamten gewannen diese den Eindruck, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Vortest, der den Konsum von Amphetamin und Marihuana bestätigte, gab den Beamten recht. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Das Auto musste der Mann stehen lassen. Da in dem Wagen, aber auch beim Beifahrer und Fahrer verschiedene illegale Substanzen aufgefunden wurden, kommen außerdem Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln auf die Männer zu.