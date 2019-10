von Karlheinz Fahlbusch

Zum 50-jährigen Bestehen der Garnison war vor zehn Jahren im Stadtgarten ein Gedenkstein aufgestellt worden. Mittlerweile sind wieder zehn Jahre vergangen: Grund, den Stein mit einer zusätzlichen Tafel zu versehen. Oberst Albrecht Katz-Kupke übergab die Plakette am Donnerstag in einer schlichten Zeremonie an Bürgermeister Thomas Kugler. Katz-Kupke ist Standortältester und Kommandeur des Ausbildungszentrum Spezielle Operationen. Für ihn ist klar: „Der Mensch und die Gesellschaft leben von Symbolen.“

Gedenkstein wurde zum 50. Jubiläum aufgestellt

Ein solches Symbol solle auch der Gedenkstein sein, den Oberst Peter Seidenspinner vor zehn Jahren aufstellen ließ. Er symbolisiere das Miteinander, die Zusammenarbeit und die Kameradschaft, die in Pfullendorf zwischen Bundeswehr und Einwohnern herrsche. Da der alte Stein nicht mehr sehr ansehnlich war, wollte man ihn im Rahmen der Feierlichkeiten zu 60 Jahre Bundeswehr in Pfullendorf wieder instand setzen.

Einzug vor 60 Jahren Es war der 27. Juni 1959, als um 12.20 Uhr das Feldartilleriebataillon 101 durch das Tor der „Neuen Kaserne“ in Pfullendorf marschierte. Die Schlüsselübergabe an den damaligen Standortältesten Major Leube wurde von der Bevölkerung umjubelt. Pfullendorf wurde Garnisonsstadt und es begann ein Miteinander von Soldaten und Bürgern, das bis heute Bestand hat. Die Kaserne wurde 1964 nach Generaloberst von Fritsch benannt und wechselte im Dezember 2013 nochmals den Namen. „Staufer-Kaserne“ steht jetzt an der Wache.

Das ist jetzt geschehen. Und eine zusätzliche Tafel, auf der das Wappen des Ausbildungszentrums mit dem Turm der Jakobuskirche und dem Stadtwappen verschmilzt, erinnert jetzt daran, dass die Bundeswehr mittlerweile 60 Jahre in der Linzgaustadt vertreten ist.

So sieht die neue Tafel auf dem Gedenkstein im Stadtgarten aus. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Pfullendorf durch Ausbildungszentrum auch eine Größe in der Nato

Mengen und Sigmaringen haben ihre Garnisonen im Rahmen der Bundeswehrreform verloren. Pfullendorf ist durch das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen nicht nur eine Größe in der Bundeswehr, sondern auch in der Nato. Dass man in Pfullendorf auch in schweren Zeiten zur Kaserne gestanden sei, das sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Oberst Albrecht Katz-Kupke. Während die Staufer-Kaserne in ganz Deutschland als skandalumwittert galt, sei man in der Linzgaustadt ruhig geblieben.

Bürgermeister: Kaserne wichtiger Bestandteil der Stadt

Bürgermeister Thomas Kugler sagte, er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er zur Kaserne stehe und diese als einen wichtigen Bestandteil seiner Stadt betrachte. Und das nun schon seit 60 Jahren. Der Stein werde sicher noch 100 Jahre an der „Renn- und Laufstrecke“ zur Kaserne stehen, gab er sich überzeugt. Oberst Katz-Kupke erinnerte an den Tag der Bundeswehr mit 12 000 Besuchern im Sommer und an den bevorstehenden Festakt zum runden Geburtstag.

Hauptmann Dominik Koch (Mitte) ist der neue Leiter des Heeresmusikkorps 10 aus Ulm, das im Stadtgarten eine ausgezeichnete Vorstellung bot. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Serenade des Heeresmusikkorps 10 im Stadtgarten