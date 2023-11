Auf eine lange, erfolgreiche Vereinsgeschichte blickt der Musikverein Otterswang in diesem Jahr zurück. Er wurde im Jahr 1898 gegründet und feiert deshalb sein 125-jähriges Bestehen. Dafür hatten die Mitglieder ein ganz besonderes Konzert auf die Bühne gebracht, wie der Verein informiert. Es stand unter dem Motto „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – im Jubiläumskonzert vereint“ und lockte mehr als 250 Zuhörerinnen und Zuhörer in die festlich geschmückte Festhalle in Hausen am Andelsbach.

Der Nachwuchs steht für die Zukunft eines Vereins. Die Jungmusikanten eröffneten mit ihrem gerade einmal zehn Jahre alten Moderator Tim Dreher das Konzert. Die jungen Musiker durften das erste Mal vor einem großen Publikum auftreten. Sie treffen sich regelmäßig zum Proben; angeleitet „mit viel Leidenschaft und Engagement“, wie der Verein berichtet, vom Dirigenten Csaba Szücs. Die Jungmusikanten spielten eingangs die Stücke „McRonald´s Marsch“ und „Die Musikfabrik“. Ein Ausflug in die Rockwelt ging mit den Klängen von „We will rock you“ der Kult-Band „Queen“ einher. Das Stück „Tequila“ entführte in die Zeit der Gruppe „The Champs“. Vom Publikum verabschiedet hat sich der Nachwuchs des Musikvereins mit der „Ho-Ruck-Bum-Polka“ als Zugabe. Der große Applaus freute die jungen Instrumentalisten.

Unter der musikalischen Leitung von Csaba Szücs stand der anschließende Auftritt der aktiven Kapelle. Mit viel Charme und zahlreichen Details zu den Stücken führten die Moderatorinnen Annika Siebenrock und Elin Längle durch den Abend. Nach dem Konzertmarsch „Grand Salute“ von Michael Geisler, welcher trotz überraschender Wendungen der klassischen Marschform treu bleibt, folgte das Stück „George Gershwin in Concert“, arrangiert von Karl Pfortner. Die schillernde Vereinigung von Jazz und klassischer Musik, von zeitloser Eleganz und zarten Melodien, von lebhafter Dynamik und klanglicher Vielfalt sowie eine mitreißende Rhythmik zeichnen dieses Stück aus, wie der Musikverein betont.

Das bekannte „Jesus Christ Superstar“ aus der Feder des Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber begeisterte das Publikum mit kraftvollen Klängen und emotionaler Tiefe, gepaart mit einem Mix aus Rock, Pop und Gospel . Mit dem Werk „Magnificent Seven“ – Die glorreichen Sieben“ des Komponisten Elmer Bernstein wagten die Musikerinnen und Musiker einen musikalischen Ritt in den Wilden Westen und versetzten die Zuhörer in der Festhalle in die Welt der Cowboys und Revolverhelden, der staubigen Straßen und Saloons.

Nach dem Ritt in den Wilden Westen tauschte Dirigent Csaba Szücs den Taktstock gegen seine Posaune und der ehemalige Dirigent Rainer Schönholzer übernahm den Dirigentenstab für zwei Stücke. Die Zuhörer freuten sich über den Konzertmarsch „Salemonia“ – den Eröffnungsmarsch der Salemer Musikvereine zum Schlossseefest aus der Feder von Kurt Gäble. Berühmt sind die Melodien von Marius Müller-Westernhagen. Ein geniales Medley mit Titeln wie „Freiheit“, „Lass uns leben“ und „Willenlos“ zeigte der Musikverein Otterswang, wie facettenreich Blasmusik sein kann.

Ehemalige musizieren mit

Ein ganz besonderer Höhepunkt des Abends folgte, als 19 ehemalige Musikantinnen und Musikanten neben knapp 40 aktiven Musikerinnen und Musikern auf der Bühne Platz nahmen. Zuerst wurde in dieser besonderen Konstellation mit Aktiven und Ehemaligen die traditionelle Polka „Ein halbes Jahrhundert“ von Arrangeur Franz Watz und mit Rainer Schönholzer als Dirigenten präsentiert. Das schöne Finale des Abends bestand aus der Polka „Wir Musikanten“ sowie dem gemeinsamen Gesang „Wir Musikanten – vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang“ mit Csaba Szücs als Dirigenten.

Am Ende des Abends stand die Freude über ein Jubiläumskonzert vor 250 Gästen, mit zwei Dirigenten und rund 70 Musikerinnen und Musikern.