Beim Neujahrsempfang hatte Hans-Jürgen Osswald seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Gleichzeitig bat er um Verständnis dafür, die Gründe für seinen Amtsverzicht in der Öffentlichkeit nicht nennen zu wollen. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist für den 4. Oktober vorgesehen.

Neuhausen ob Eck Neuhausen ob Eck muss neuen Bürgermeister wählen

Ende der Bewerbungsfrist am 31. August

Der noch amtierende Bürgermeister warnte davor, zwischen den beiden Wahlgängen mehr als zwei Wochen verstreichen zu lassen. Er begründete diese Warnung mit dem Hinweis, dass erfahrungsgemäß in der Zeit bis zur Stichwahl die Gefahr einer Schlammschlacht zwischen den Kandidaten oder Teilen der Bürgerschaft zu groß sei. Die Neuhauser Stelle soll, so beschloss der Gemeinderat am Dienstag weiter, am 10. Juli im Staatsanzeiger ausgeschrieben werden. Das Ende der Bewerbungsfrist ist auf den 31. August terminiert. Die offizielle Kandidatenvorstellung soll am 11. September stattfinden.

Neuhausen mit den Ortsteilen Neuhausen, Worndorf und Schwandorf hatte nach der amtlichen Fortschreibung am 30. Juni 2019 3811 Einwohner.