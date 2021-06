Meßkirch vor 11 Stunden

Schwerverletzter wird nach Unfall bei Meßkirch mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Einen schweren Unfall gab es am Samstag, gegen 1.30 Uhr, auf der Bundesstraße 311 bei Meßkirch. Ein 26-jähriger Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik geflogen werden musste.