Geistesgegenwärtig reagierte ein 45-jähriger Sattelzugfahrer am Montag kurz nach 21 Uhr auf der B 311 und hat dadurch einen folgenschweren Unfall verhindert. Ein bislang unbekannter Peugeot-Fahrer überholte zwischen dem Abzweig zur B 313 und Meßkirch ein Fahrzeug und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Sattelzug, teilt die Polizei mit. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 45-Jährige mit seinem Lastwagen aus und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten.

Jetzt werden Zeugen gesucht

Der Peugeot-Fahrer fuhr unbeeindruckt weiter in Richtung Meßkirch. Am Sattelzug entstand Schaden von rund 3 000 Euro. Am Leitpfosten kann der Schaden noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Peugeot oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Dringend gesucht wird auch der Verkehrsteilnehmer, der von dem Peugeot-Fahrer überholt wurde.