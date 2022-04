Bundesliga-Flair soll es im Juni anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Sportvereins Meßkirch im heimischen Jahnstadion geben. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Jubiläum nicht wie geplant im vergangenen Jahr gefeiert werden. Ein ganz besonderes Highlight für alle Fußballbegeisterten aus der Region konnte der SV Meßkirch nun während seiner Generalversammlung verkünden. So steigt im Meßkircher Jahnstadion am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr mit der Begegnung der Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und des FC Augsburg ein namhaftes Einlagespiel im Rahmen der Feier des 100-jährigen Bestehens des SVM.

Hochkarätiges Spiel wird erwartet

Beide Teams, die im Juni in Meßkirch spielen, sind zurzeit in der Regionalliga aktiv, wie es in einer Mitteilung des SV Meßkirch heißt. Weiter heißt es zu dem hochkarätigen Spiel: „Mit ihnen kommen zahlreiche junge und vielversprechende Talente nach Meßkirch, von denen sich einige sicherlich für höhere Aufgaben in der Bundesliga empfehlen möchten. An der Seite dieser jungen Spieler stehen mitunter sehr erfahrene ehemalige Profis. So spielten mit Sven Schipplock und Daniel Didavi in der laufenden Saison bisher zwei gestandene Bundesligagrößen in den Reihen des VfB 2, die es zusammen auf mehr als 350 Erstligaspiele bringen. Auch im Trainerstab der Stuttgarter befinden sich mit Frank Fahrenhorst und Heiko Gerber bekannte Gesichter der Fußballszene.“ Tickets für diese attraktive Begegnung gibt es bereits im Online-Vorverkauf. Mehr Informationen gibt es hierzu auf der Homepage des SV Meßkirch (www.sv-messkirch.de).

SV ging aus dem Turnverein hervor

Die Basis für den heutigen SV Meßkirch wurde am 5. Juli 1921 gelegt. Innerhalb des Turnvereins wurde damals der Meßkircher Fußballverein gegründet. Einige Nachbarvereine gab es zu diesem Zeitpunkt schon. Schneller ging es mit der Gründung des heutigen Vereins, denn 2004 fusionierte der SVM mit der SG Rohrdorf/Menningen.

Nachdem zuvor an der Ablach gekickt wurde, entstand an der Jahnstraße das 1958 eingeweihte Stadion des SV Meßkirch. 2016 bis 2018 wurde es renoviert. | Bild: Archiv SV Meßkirch

Ab 1927/28 kickten die Meßkircher Fußballer in der Kreisliga Schwarzwald (Baden), was damals die zweithöchste Spielklasse war. Erst viele Jahre später gelang ein noch größerer Erfolg in der Vereinsgeschichte. In der Saison 1961/62 spielte der SVM für ein Jahr in der ersten Amateurliga, der damals höchsten deutschen Amateurklasse. Nach einer wechselvollen fußballerischen Geschichte, war man Ende der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts schließlich in der untersten Liga angelangt. 2004/05 spielte das SVM-Team wieder ein Jahr in der Landesliga, um dann direkt wieder den Fahrstuhl nach unten zu besteigen. Zurzeit spielt die Erste in der Kreisliga A.

Jubiläumswochenende im Juli

Im Rahmen der jüngsten Generalversammlung konnte Alexander Hamann, Mitglied des Cheftrios des SVM, von positiven Entwicklungen des Vereins berichten. So gelang es im abgelaufenen Geschäftsjahr, die Sanierung des Kabinentrakts inklusive Duschen fertigzustellen, um den Spielern vor und nach dem Spiel ein angemessenes Erlebnis zu bieten. Des Weiteren werden derzeit die Zuschauertoiletten im Bereich des Vereinsheims sowie das Sprecherhäuschen erneuert. Diese Arbeiten werden laut Hamann bis zum Jubiläumswochenende, das von 29. bis 31. Juli dauert, abgeschlossen sein.

Nahezu alle Mitglieder des SV-Vorstandes stellten sich während der Generalversammlung zur Wahl: Alexander Hamann wurde als 1. Vorstand, Maximilian Lipp als 2. Vorstand sowie Manuel Renz als 3. Vorstand für zwei weitere Jahre bestätigt. Der Vorstand wird komplettiert von Schriftführer Matthias Fleisch sowie Kassierer Alexander Guggemos. Als Beisitzer wurden Benjamin Schober, Mike Mutscheller, Chris Mauz, Sebastian Sprinkart, Marcel Holz, Stefan Stoll, Simon Straub, Franz Buhl, Hasan Karadeniz, Nina Singler, Peter Töfferl, Patrick Gailfuss, Dennis Fischer, Alexander Boos, Andreas Müller und Melanie Schatz gewählt. Ulrich Braunschweig wurde als Jugendleiter bestätigt.

Karl-Heinz Warken (links) ist seit 60 Jahren Mitglied. Maximilian Lipp gratuliert. | Bild: Matthias Fleisch