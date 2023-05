Mehrere Gläser um sich geworfen hat nach Polizeiangaben am Samstag, gegen 22.30 Uhr, ein 53-jähriger Mann in einer Cafe-Bar in der Mengener Straße in Meßkirch. Wie Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bislang ermitteln konnten, nahm der Täter mehrere Gläser aus einem Regal hinter der Bar und warf diese im Lokal herum. Eines der Gläser zerschlug er und warf es anschließend auf einen 59-jährigen Mann. Dieser erlitt dadurch eine Schnittverletzung an der Hand. Der aufgebrachte Täter zeigte sich zudem verbal ausfällig und beleidigte seinen Kontrahenten mehrfach. Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizei stellte eine deutliche Alkoholisierung bei dem Unruhestifter fest und erteilte ihm einen Platzverweis. Der 53-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung angezeigt werden, so die Polizei.