von Heinrich Sturm

Seit Montag ist der von Bund und Ländern beschlossene Teil-Lockdown in Kraft. Er soll bis 30. November dauern. Neben Kultur- und Sporteinrichtungen ist vor allem die Gastronomie betroffen. Auch in Leibertingen und Umgebung dürfen die Gastronomen nur noch außer Haus verkaufen. Viele Betriebe profitieren nun von den Erfahrungen, die sie im ersten Lockdown gemacht haben. Mit gezielten Angeboten, die schon damals erfolgreich waren, versuchen sie zumindest einen Teil der zur erwartenden Umsatzeinbußen zu vermeiden. So sind sie auch nicht allein auf die staatlichen Entschädigungen angewiesen und das Personal kannst weiter beschäftigt werden. Folgende Take-away-Angebote finden sich in und um Leibertingen:

„Wildbuffet to go „ in der Krone in Heudorf: Das Gasthaus zur Krone in Heudorf ist bekannt für sein Wildbuffet. Bereits im ersten Lockdown hatte man die Termine nicht abgesagt, sondern auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt. Die Aktion war so erfolgreich, dass man das „Wildbuffet to go“ nun wiederholt: Am kommenden Sonntag gibt es ein ganzes Wildschwein vom Grill. Aber Achtung: „Man muss rechtzeitig vorbestellen“, rät Wirtin Simone Danev. „Samstagabend könnte schon zu spät sein.“ Ansonsten gibt es die normale Karte als Take-away von Mittwoch bis Sonntag, mittags und abends außer Samstagmittag. Zum Ende des Monats gibt es wohl nochmal einen Aktions-Sonntag mit Wildspezialitäten.

Burger-Wochenende im Heudorfer Adler: Am kommenden Samstag und Sonntag kann man im Adler in Meßkirch-Heudorf verschiedene Burger zum Mitnehmen abholen. Damit hatten die Besitzer, Familie Nipp, schon im vergangenen Lockdown gute Erfahrungen gemacht. Damals haben Sie ausschließlich an den Wochenenden Außer-Haus-Verkauf angeboten. Nun bieten sie auch Donnerstag und Freitag Essen zum Mitnehmen von der regulären Karte und von einer Tageskarte an. „Vier Wochen sind zu schaffen, aber wenn es länger dauert, dann wird es kritisch", meint Andrea Nipp vom Heudorfer Adler. „Wir haben acht feste Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit." Vorbestellungen für die Advents- und Weihnachtszeit anzunehmen sei auch problematisch, denn sie wisse ja beispielsweise gar nicht, wie viel Haushalte dann an einem Tisch zusammen sitzen dürften?", erklärt die Gastronomin.

Michaela Degen und Michael Nipp vom Adler in Heudorf bei Meßkirch. | Bild: Julia Lutz

Aktions-Wochenende in der Traube in Kreenheinstetten: Die Traube in Kreenheinstetten plant am 21. und 22. November ein Aktions-Wochenende, an dem Essen außer Haus verkauft wird. Zusätzlich zur normalen Karte gibt es spezielle Gerichte zum Mitnehmen wie Hähnchen und Wurstsalat. Mehr Informationen werden in Kürze auf der Homepage zu finden sein. Ansonsten bleibt die Traube während des Teil-Lockdowns geschlossen. „Wir hatten einen guten Sommer“, meint Evelyn Utz von der Traube. Deshalb ist der zweite Lockdown für das Gasthaus auch noch nicht existenzbedrohend. Familie Utz ist Eigentümer des Hauses und beschäftigen nur Minijober, sodass die Fixkosten geringer sind. Evelyn Utz hofft, dass der Lockdown nicht nach dem 30. November verlängert wird. Denn für die Weihnachtszeit gibt es schon viele Reservierungen. An Silvester ist die Traube ausgebucht. Sie selbst versteht nicht, warum man die Gaststätten schließt. Alle Gäste hätten sich bisher an das von ihr aufwendig erstellte Hygienekonzept gehalten.

Spezielle Abholkarte im Landgasthof Zum Freien Stein in Buchheim: Unter dem Motto „Wir kochen für Sie mit Herz" hat die Inhaberin des Buchheimer Landgasthofs Zum Freien Stein, Stefanie Stehle, eigens eine spezielle Abholkarte erstellt. Ausschließlich am Wochenende, also von Freitagabend bis Sonntagabend, kann man in Buchheim unter anderem Gänsekeule mit Maronensauce oder Gamsgulasch für zuhause mitnehmen. Ein Überraschungsdessert sowie ein günstiges minimales Sortiment an Flaschenweinen ist ebenfalls auf der Karte zu finden. Die Abholkarte ist auf der Homepage vom Freien Stein zu finden. Um telefonische Vorbestellung wird gebeten.

Nicht nur durch die Nutzung der Außer-Haus-Angebote, können die Leibertinger ihre Lieblings-Gastronomen unterstützen, auch durch den Kauf eines Gutscheins können sie die gastronomische Vielfalt sichern. Eine Gutscheinaktion der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH läuft weiterhin und war im ersten Lockdown eine große Hilfe für viele Gastronomen. Wie viel und wann vom Staat Hilfe kommt ist immer noch nicht völlig klar. Die Gutscheine können erworben werden unter der Adresse: ehrengasthaus.de