Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher des Beuroner Marktgeschehens ein vielfältiges Programm. Das Beuroner Marktgeschehen findet am 1. und 2. Juli statt. Am Samstag ist der Markt von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren werden am kommenden Wochenende regionale und überregionale Händler und Produzenten auf dem Kunsthandwerkermarkt im Ort ihre Waren anbieten.

Alte Handwerkskunst und Mittelalterlager

Auch Vorführungen sind geplant, unter anderem von der Initiative „Beuroner Filz“. Die Ölmühle aus Thiergarten verkauft selbst gemachtes Pesto. Außerdem wird im Ort während der zwei Markttage wieder ein Mittelalterlager aufgebaut sein. Dort wird sich wie immer altes Handwerk präsentieren, obendrein haben die Mittelalterfans ein Kinderprogramm erstellt, mit einem Kinderritterturnier und Bogenschießen.

Vereine bewirten Besucher

Beim Musikprogramm ist das Marktgeschehen breit aufgestellt: Von Dudelsackmusik über Drehorgelspiel bis hin zur Coverband wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Auch die Liedermacherin Annette von Bischopinck sowie Musiker des Musikverein Schwenningen werden auf der Bühne stehen. Die Bewirtung der Marktbesucher übernehmen die örtlichen Vereine. Im Haus der Natur wird der Kulturförderverein Hausen im Tal Kaffee und Kuchen anbieten.

Beuron Großes Klosterfest in Beuron im Donautal: Mönche für Besucheransturm bereit Das könnte Sie auch interessieren

Klosterfest und Kunstwerkermarkt ergänzen sich

Am Sonntag findet parallel das Klosterfest in Beuron statt. Die Abtei feiert das 125-jährige Bestehen ihres Verlages sowie die Wiedereröffnung des Gästehauses nach der Sanierung. „Klosterfest und Beuroner Marktgeschehen sind keine Konkurrenzveranstaltungen, sondern ergänzen sich“, betont Uta Käckenmeister von der Gemeindeverwaltung Beuron. Sie empfiehlt außerdem den Marktbesuchern mit der Bahn anzureisen.