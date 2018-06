von Bernhard Strohmaier

Von 81 Mitgliedern haben nur wenige den Weg zur Hauptversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Leibertingen in Kreenheinstetten gefunden. "Es geht vornehmlich um Regularien", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Armin Reitze.

Arbeit wurde 2010 aufgenommen

Die Bürgerenergiegenossenschaft Leibertingen wurde im Zusammenhang mit der Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) der EnBW in Kreenheinstetten 2010 gegründet. Seit März 2010 besteht ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit über ein Darlehen von 300 000 Euro für den Energiepark der EnBW. Hinzu kamen eigene PV-Anlagen: In Kreenheinstetten auf dem Bürgerhaus (34,56 kWp), in Thalheim auf dem Dach der Kläranlage (35,04 kWp) und in Altheim auf dem Bürgerhaus (8,64 kWp).

Möglichkeit für Beteiligung

"Wir suchen permanent nach neuen Geschäftsfeldern, was nicht so ganz einfach ist", bemerkte Reitze. Eine neue PV-Anlage bei Lengenfeld könnte eine Möglichkeit der Beteiligung bieten. Diese ist noch in der Planungsphase. Zum Bericht des Vorstands sprach Karsten Lüdke: "Gesamtertragsmäßig war 2017 ein gutes Jahr." Jedoch sind im Solarpark Wechselrichter ausgefallen, was zu Einbußen führte.

Bestes Ergebnis bisher in Altheim

Bei der eigenen Anlage in Thalheim musste ein Wechselrichter repariert werden. Altheim erbrachte das bisher beste Ergebnis. Siegfried Müller stellte den Jahresabschluss vor. Von ursprünglich 90 000 Euro Fremdkapital sind noch rund 18 000 Euro zu tilgen, was bis 2019 gelingen könnte. Mit 14 846,28 Jahresüberschuss lag das Ergebnis nur knapp 200 Euro unter dem Vorjahr.

Vorstandsmitglieder und Aufsichtsrat arbeiten ehrenamtlich

Positiv wirkte sich aus, dass in diesem Jahr keine Kosten für die Prüfung der Genossenschaft anfielen. Da kaum Änderungen in den Geschäftsjahren vorkommen, konnte erwirkt werden, dass jeweils zwei Jahre zugleich geprüft werden. Außerdem sind alle Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats ehrenamtlich für die Bürgerenergiegenossenschaft tätig. Die Versammlung beschloss, eine Dividende von drei Prozent auf die Anteile auszuzahlen. Wünsche und Anträge der Mitglieder wurden keine vorgebracht.

Genossenschaft Die Bürgerenergiegenossenschaft Leibertingen hat 81 Mitglieder mit 381 750 Beteiligungssumme. Das Fremdkapital der KfW-Förderbank beträgt etwa 18 000 Euro. Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 14 846,28 Euro, was etwa 3,89 Prozent entspricht. 148,46 Euro gehen in die gesetzliche Rücklage und 3245,32 Euro in die freie Gewinnrücklage. Mitglieder erhalten drei Prozent Dividende auf ihre Einlagen.

