Roswitha Beck sorgte zu Beginn der ersten Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause für Klarheit. „Ich werde bei den Wahlen zum Bürgermeister 2024 nicht mehr kandidieren“, erklärte die Rathauschefin. Es seien familiäre Gründe, die sie zu dieser Entscheidung brachten. Nicht nur der Vertreter der OEW-Breitband GmbH, Christian Trisner, der wegen des Themas Breitbandversorgung anwesend war, bedauerte diese Ankündigung.

Die Schwenninger Bürgerinnen und Bürger fragten sich seit längerer Zeit, ob Beck nochmals ihren Hut in den Ring werfen wird. Roswitha Beck ist seit Mai 2016 Bürgermeisterin der Heuberggemeinde. Zuvor war sie als Beamtin im Landratsamt Sigmaringen in verschiedenen Funktionen tätig. Ihr Amt will sie zum 1. Mai 2024 übergeben.

Der Gemeinderat legte als Termin für die Bürgermeisterwahl den 4. Februar 2024 fest. Ein eventueller zweiter Wahlgang wäre am 18. Februar 2024.