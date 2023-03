Gegen 2.30 Uhr kam der Fahrer eines Jaguars auf der Landesstraße 456 in Krauchenwies von der Fahrbahn ab, informiert die Polizei. Der Autofahrer wollte von der L 456 an der Einmündung zur B 311 in Richtung Krauchenwies Ortsmitte fahren. Dabei konnte er offensichtlich den Fahrbahnverlauf nicht mehr einschätzen und stieß gegen ein Verkehrszeichen sowie ein Werbeschild neben der Straße. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand am Auto ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.