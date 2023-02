Die beiden Gewerbegebiete Egelsee und Branden stärken sowie neue Baugebiete erschließen, den Tourismus ankurbeln, das Seniorenkonzept finalisieren – die bislang einzige Kandidatin für die Bürgermeisterwahl hat viele Ideen, die sie als Rathauschefin umsetzen will. Die studierte Agraringenieurin Alexandra Kipp hat ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 5. März im Rathaus abgegeben.

Studierte Agraringenieurin wohnt in Stetten am Bodensee

Alexandra Kipp will Bürgermeister von Herdwangen-Schönach werden. | Bild: Volk, Siegfried

Die 39-jährige Alexandra Kipp ist derzeit für das Marketing, Vertrieb und Projektmanagement bei der Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG und der Agrarinnovationen Hahnennest GmbH in Ostrach verantwortlich. Seit Dezember 2021 wohnt sie in Stetten am Bodensee im eigenen kleinen Häuschen, dass sie mit viel Eigenleistung renoviert und umgebaut hat. „Mich reizt es, für unsere Region Projekte zu leiten, Ideen einzubringen und etwas voranzubringen, was wirklich wichtig ist“, sieht sich Alexandra Kipp den Herausforderungen einer ländlich geprägten Region gewachsen.

Viele Ideen für die Entwicklung der Gemeinde

Durch den täglichen Kontakt zu Kunden, Personen aus der Politik und Wirtschaft bringt sie nach eigenen Angaben eine gute Kommunikationsfähigkeit, ein interessantes Netzwerk sowie Durchsetzungsvermögen mit. In ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit ist sie auch für Förderanträge zur Realisierung innovativer Forschungsprojekte und Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, regionale Wertschöpfung und Wasserschutz zuständig.

Als Bürgermeisterin wäre für sie unter anderem die Finalisierung des Seniorenkonzepts und der geplanten Begegnungsstädte wichtig, die Ausweisung von Baugebieten und das bestehende Nahwärmekonzept bezeichnet Kipp als „super“.