von Julia Lutz

Blitz-Eis und Schneeglätte waren die Ursache für mehrere Verkehrsunfälle im Laufe des Mittwochmorgens im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg, zu dem auch der Landkreis Sigmaringen gehört. Zwischen 5.30 und 13 Uhr kam es in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis zu insgesamt 15 Verkehrsunfällen, davon neun im Landkreis Ravensburg, zwei in Landkreis Sigmaringen und vier im Bodenseekreis. Beim Großteil der Zusammenstöße kam es lediglich zu Blechschäden, bei insgesamt drei Unfällen wurden aber auch Beteiligte verletzt.

Eisige Temperaturen auch im Kreis Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen liegt bereits seit dem Wochenende Schnee. Am Wochenende ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Mit Beginn der Woche wurden eisige Temperaturen gemessen. Es wurden im ganzen Land Temperaturen unter Null Grad gemessen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. In Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) wurden den Angaben des Sprechers zufolge minus 19 Grad gemessen. In Meßstetten (Zollernalbkreis) waren es minus 17 Grad, in Geisingen (Landkreis Tuttlingen), Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) und Villingen-Schwenningen fielen die Temperaturen auf minus 16 Grad.