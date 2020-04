von Julia Lutz

Noch in dieser Woche sollen im Kreis Sigmaringen weitere Beatmungsgeräte für eine intensivmedizinische Betreuung ankommen. Die beiden Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und Andrea Bogner-Unden (Grüne) teilen mit, dass fünf invasive Beatmungsgeräte aus der Beschaffung des Bundes und zehn nicht invasive Beatmungsgeräte aus der Beschaffung des Landes spätestens Ende dieser Woche nach Sigmaringen geliefert werden. „Ich bin sehr dankbar, dass das Ministerium für Soziales und Integration mit seiner raschen Reaktion entscheidend dazu beiträgt, die herausfordernde Situation im Landkreis Sigmaringen zu entschärfen“, informiert Bogner-Unden. Bislang standen zehn Geräte zur Beatmung von Covid-19-Patienten im Kreiskrankenhaus in Sigmaringen zur Verfügung, wovon derzeit vier Beatmungsplätze durch Corona-Infizierte belegt sind (Stand Dienstag, 16 Uhr). Insgesamt sind 17 Corona-Patienten stationär aufgenommen.

29 Todesfälle im Kreis Sigmaringen

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Landkreis nimmt weiter zu. Allerdings geht der prozentuale Anstieg der neu gemeldeten Fälle leicht zurück und die Zahl der Genesenen steigt. Am Montagabend waren 715 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 453 Kreisbürger konnten die Quarantäne hinter sich lassen und gelten als wieder genesen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg im Kreis auf insgesamt 29 Personen, informiert das Landratsamt Sigmaringen.

41 Infizierte in Rheklinik in Bad Saulgau

Schwerpunkt bilden dabei Gammertingen und Bad Saulgau. Grund dafür ist dass mehrere Patienten in der Rehaklinik am Schönen Moos in Bad Saulgau infiziert sind. In der Fachklinik für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie sind 41 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Mengen, Ostrach und der Kreisstadt haben derzeit jeweils 11 bis 20 Personen das Virus. In Pfullendorf, Meßkirch, Krauchenwies, Veringenstadt und Inzigkofen sind aktuell (Stand Montag) jeweils sechs bis zehn Personen positiv getestet. In allen weiteren Gemeinden gibt es keine oder bis zu fünf Infizierte, informiert die Behörde.