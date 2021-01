von Karl Mägerle

Über Jahrhunderte hinweg gilt Engelswies für die Gläubigen als Wallfahrtsort mit stattlicher Kirche, die der „Schmerzhaften Mutter Gottes“ – Mater dolorosa – geweiht ist. Seit kurz vor Weihnachten ist unmittelbar neben der Kirche auf dem kleinen Wiesengrundstück die „Engels-Wiese“. Engelsfiguren in allen Größen sind zu bewundern. Es dürften an die fünfzig oder mehr sein. Bis Mitte Januar dürfte die „Engels-Wiese“ noch zu betrachten sein.

Bemalt und aus verschiedenstem Material

Von der ganzen Einwohnerschaft, der Jugend in der Schule, wie auch im Kindergarten ist diese Idee von der Seniorenbeauftragten der Gesamtgemeinde Inzigkofen, Heidi Rzepka, umgesetzt worden. Bunt bemalte, große und kleine Engel aus Holz, Metall oder sonstigem Material, teils mit Sprüchen und Wünschen versehen, zieren das kleine Wiesengrundstück bei der Pfarrkirche. Und immer wieder kommen Einheimische oder Menschen und Kinder aus den umliegenden Gemeinden, die die einzigartige Engelsaustellung auf der „Engels-Wiese“ anschauen. Selbst SWR 4 und das Fernsehen in seiner regionalen Abendschau haben schon darüber berichtet.

Erste Gedanken vor einem Jahr

Schon vor einem Jahr hatte sich Heidi Rzepka, Seniorenbeauftragte für Engelswies, Vilsingen und Inzigkofen, Gedanken gemacht, wie man Weihnachten öffentlich mehr in den Mittelpunkt rücken könnte, wie sie berichtete. Die ungewohnt ruhigen Zeiten ohne irgendwelche Veranstaltungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, gaben nach einigen Vorgesprächen den Ausschlag für die Umsetzung der „Engels-Wiese“ in Engelswies. Aber nicht nur in Engelwies, sondern auch in den Ortsteilen Vilsingen und Inzigkofen entstanden aufgrund der Idee Engelsausstellungen.

In Engelswies ist es Wagner Sepp Bauer, der mit gespendetem Holzmaterial von der Firma Dreher-Bau, Vilsingen, an die 50 Engelsfiguren in seiner Wagnerwerkstatt gefertigt hat, die dann von den Kindergarten- und Schulkindern bemalt und unter Anleitung aufgestellt wurden. Heidi Rzepka und die Einwohner freuten sich, dass diese Aktion so gut angekommen ist. Und der Gedanke liegt nah, wie sie meint, dass dies auch im Jahre 2021 wiederholt wird. Und der Sepp Bauer erklärte: „Es gibt nur ein Engelswies in ganz Deutschland und das Privileg der ‚Engels-Wiese‘ ist ein guter Gedanke und steht somit uns zu“.