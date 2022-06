Herdwangen-Schönach (kaj) In und um das Feuerwehrhaus in der Tongrubenstraße in Kleinschönach wird am Sonntag, 26. Juni, und Montag, 27. Juni, gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Herdwangen-Schönach lädt nach der „Coronapause“ zum beliebten Sommerfest ein. Draußen unterm Sonnenschirm oder im Schatten der Fahrzeughalle dürfen die Besucher sich auf gesellige Stunden freuen – egal wie das Wetter ist. „Die Zusammenkünfte haben uns gefehlt und wir freuen uns auf den Austausch mit Feuerwehrkameraden und hoffentlich vielen Gästen“, sagt Gesamtkommandant Hubert Specker. Pandemiebedingt wurde das Sommerfest 2020 und 2021 abgesagt, auch Übungen konnten lange Zeit nur in Kleingruppen abgehalten werden. Aus- und Weiterbildungen fanden oftmals online statt. Die einzige Festivität stand im Oktober 2021 auf dem Programm, als nach 35 Jahren das alte Tragkraftspritzenfahrzeug der Abteilung Oberndorf durch ein Löschfahrzeug des Typs LF10 ersetzt wurde und eine Fahrzeugsegnung in Herdwangen mit anschließendem Hock im Feuerwehrhaus stattfand.

Musik und Mittagstisch

Das Sommerfest beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Die musikalische Begleitung des Frühschoppens übernehmen die „Alten Kameraden“. Für einen reichhaltigen Mittagstisch ist gesorgt, so dass zu Hause die Küche getrost kalt bleiben kann. Im Feuerwehrhaus lockt ein großes ein Kuchen- und Tortenbuffet. Die Bewirtung übernehmen in bewährter Weise die Feuerwehrleute und deren Angehörige.

Ohne Vorführungen

Besucher können die Löschfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände anschauen. Vor allem Kinder interessieren sich sehr dafür, womit die Feuerwehrmänner und -frauen Brände bekämpfen oder technische Hilfe leisten und mit welchen Geräten die Fahrzeuge beladen sind. „Es ist immer jemand da, der bei Fragen gerne Auskunft gibt“, sagt Specker. Normalerweise gehören oder Löschvorführungen der Jugendfeuerwehr oder Schauübungen wie die Simulation eines Wohnzimmerbrandes oder die Explosion von Fett zum Programm, doch aus organisatorischen Gründen wird in diesem Jahr darauf verzichtet. „Es war ja zunächst noch nicht klar, ob wir überhaupt feiern können.“

Wolfram & Sohn musizieren

Am Montag geht der Festbetrieb um 17 Uhr los. Beim Feier-

abendhock spielt wie gehabt das Duo „Wolfram & Sohn“ Unterhaltungsmusik querbeet. Als Besonderheit wird wieder ein Vesperbrettle mit Verteiler-Schnäpsle angeboten.