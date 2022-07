Fußball: Zwar geht es etwa in der Ober-, Verbands- oder Landesliga mit dem Rundenbetrieb erst in zwei Wochen los, doch an diesem Wochenende stehen für einige Bezirks- und Landesligisten bereits die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. In der Qualifikationsrunde des südbadischen Pokals geht es darum, sich für die erste Hauptrunde, die dann eine Woche später gespielt wird, zu qualifizieren.

Die Spiele TSV Aach-Linz – FV Walbertsweiler-Reng. (Samstag, 16 Uhr)

SG Reichenau/Walds. – Türk.SV Singen (Samstag, 18 Uhr)

SV Denkingen – FC Radolfzell (Sonntag, 16 Uhr)

FC Rot-Weiß Salem – Hegauer FV (Sonntag, 17 Uhr)

SC Konstanz-Wollmatingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 18 Uhr)

Das brisanteste Duell dürfte dabei sicherlich das Konstanzer Lokalderby, das Aufeinandertreffen der beiden Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen und SG Dettingen-Dingelsdorf sein. Dem Gastgeber und Aufsteiger ist in dieser Saison einiges zuzutrauen, denn das erfolgreiche Aufstiegsteam blieb zusammen und wurde mit Spielern verstärkt, die bereits in höheren Klassen im Einsatz waren. Bei den Gästen sorgte in der Schlussphase der letzten Saison Trainer David D‘Incau für die Rückkehr zu alter Stärke, sodass ein offenes Pokalderby zu erwarten ist.

Interessant dürfte auch der erste Pflichtspiel-Auftritt des FC 03 Radolfzell unter Neu-Trainer und Ex-Profi Oliver Sorg beim SV Denkingen werden. Wie weit ist der ehemalige Nationalspieler mit der Neuausrichtung beim Verbandsligaabsteiger? Agiert er von Anfang an als Spielertrainer? Wenn ja: Kann er mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga der jungen Mettnau-Elf die entscheidenden Impulse geben oder sorgt der große Name für einen Motivationskick beim Gegner?

Ein weiteres Nachbarschaftsduell steht in Aach-Linz auf dem Programm. Dort empfängt der Bezirksligist TSV Aach-Linz den Landesligisten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Obwohl der Klassenhöhere die Favoritenrolle innehat, dürfte es in diesem Spiel wie auch bei den anderen Begegnungen in dieser frühen Phase davon abhängen, wie die Urlaubsplanung der Spieler aussieht, welche Akteure die Trainer aufbieten können.

Auch im Salemer Schloßsee-Stadion empfängt ein Bezirksliga-Club einen Landesligisten. Dort treffen der FC RW Salem und der Hegauer FV aufeinander. In der letzten Runde waren die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung und der Türkische SV Singen noch Rivalen in der Bezirksliga, nun aber reist der Türk. SV als Landesligist an. Bereits in der Bezirksliga spielten die Singener dominant auf, verstärkten sich in der Sommerpause beachtlich, sodass sie auf der Insel Reichenau als klare Favoriten antreten.